Ливерпуль опасается ухода Клоппа – стало известно, где немец может продолжить карьеру

Юрген Клопп может оставить работу тренера на клубном уровне.

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп не будет продолжать сотрудничество с мерсисайдцами после завершения действия своего контракта в 2024 году, сообщает Daily Mail.

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По информации источника, на главного тренера Ливерпуля ожидают в лагере сборной Германии, которуя уже в течение 13 лет возглавляет неизменно Йоахим Лев. Мерсисайдцы, конечно, не имеют никакого намерения прощаться со своим руководителем.

Сам Клопп ранее заявлял, что не против сделать паузу в своей карьере после завершения контракта с "красными".

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