"Я не косил газон, как Милнер, но попытался исполнить танец Чемберлена": Клопп – о самоизоляции Ливерпуля

Немецкий наставник английского Ливерпуля Юрген Клопп рассказал о самоизоляции клуба во время пандемии коронавируса.

"Это трудное время для всех нас, но с личной точки зрения оно даже интересное, ведь я никогда раньше не оставалась дома так долго. Со мной все в порядке, но я, как и другие, обеспокоен сложившейся ситуацией. Никто до сих пор не знает как долго это будет продолжаться, поэтому все, что мы могли сделать – это организовать удаленную работу для ребят и убедиться, что все будет работать так, как должно работать. Потом мы отправили футболистов по домам, сами разошлись по домам и вот мы до сих пор здесь.

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Мы поговорили несколько раз, у нас есть один большой групповой чат – там все Мелвуд (тренировочная база Ливерпуля – прим.). Ребята интересуются делами друг друга, комментируют каждый шаг – так что это очень помогает. Настроение у всех хорошее, но мы все скучаем, ведь нам нравится работать вместе. Мы можем созваниваться через WhatsApp, FaceTime и т. п., чтобы видеть друг друга, но это все равно не то, к чему мы привыкли. Однако, все заняты своей работой. Мы должны были организовать процесс тренировок. Мона (Неммер) выполняет невероятную работу, это наивысший уровень. Андреас Корнмайер составляет программу тренировок, он пытается быть настолько изобретательным, насколько это возможно. Мы делаем все то же самое, что делали раньше, но не встречаемся друг с другом.

Видел ли я, что выкладывают в соцсети игроки? Я не косил газон, как Милнер, но попытался исполнить танец Чемберлена. Не так уж и плохо получилось! Сейчас очень важно показать, что мы относимся к этой ситуации очень серьезно, но мы – живые люди. На данный момент мы находимся дома, а из дома трудно как-то повлиять на то, что происходит там, снаружи. Мы не медики, мы не работаем в супермаркетах. Мы должны поддерживать свое настроение и настроение других людей, и если ребята делают что-то смешное, что не запрещено законом, я безумно рад этому! Мне это нравится", – рассказал Клопп дистанционно в интервью клубному телевидению.

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