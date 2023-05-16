Ливерпуль разгромил Лестер в выездном для себя матче 36 тура АПЛ (3:0). Смотрите голы и обзор встречи на Футбол 24.

Домашний стадион Лестера освистал своих любимцев – команда Дина Смита снова уступила на своём поле, на сей раз Ливерпулю (0:3). Лучшим игроком встречи по версии Sky Sports был признан полузащитник Ливерпуля Кертис Джонс, который записал на свой счёт дубль. Но нельзя не отметить также Мохамеда Салаха, который оформил в этот вечер на Кинг Паувер хет-трик из голевых передач.

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Лестер пропускал первым в каждом из последних 12 домашних матчей Премьер-лиги, и это – самая длинная серия в истории турнира. Об этом информирует Opta. "Лисы" являются единственной командой среди всех топ-5 европейских чемпионатов, которая не сыграла "на ноль" в 21 матче подряд с момента завершения ЧМ-2022.