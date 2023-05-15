Ливерпуль продолжает погоню за Лигой чемпионов. Шансы прорваться в топ-4 крайне хрупкие – надо не только побеждать самому, но и дождаться двух осечек от МЮ. Впрочем, победа в Лестере приблизила бы мерсисайдцев на расстояние в одно очко от "дьяволов", а календарь у последних довольно непростой.

Стартовые 30 минут встречи на Кинг Пауэр было физически трудно смотреть. "Лисы" пуляли мяч куда попало в любой ситуации, хотя в двух случаях выносы могли завершиться выходами один на один. Выручил проактивный стиль игры Алиссона.

В одном эпизоде он сыграл на опережение, выбив заброс на фланг. В другой ситуации Варди удалось выйти один на один, хотя и под острым углом – впрочем, голкипер сократил дистанцию и парировал выстрел Джейми, а затем еще и успел накрыть отскок. Это был единственный опасный момент у ворот Ливерпуля.

Впрочем, у "красных" на этом отрезке тоже ничего не получалось. Команда провела три удара, но их суммарная острота составила 0,1 xG. Тем более неожиданным стал гол на 33-й минуте.

Диас зацепился за вынос и сбросил его Хендерсону, тот отдал Салаху, а Мо выполнил заброс на дальнюю штангу. Джонс опередил Фаса и в касание переправил мяч в сетку – 0:1!

А еще через три минуты Кертис праздновал дубль! Он принял очередной заброс от Салаха, развернулся в штрафной и вторым касанием запустил сферу в дальний угол – 0:2! А еще через три минуты Гакпо мог окончательно закрывать игру, вырвавшись один на один с передачей все того же Салаха, однако Коди пробил точно в голкипера.

Отдыхать команды отправились при комфортном преимуществе Ливерпуля. На старте второго тайма Лестер мог вернуться в игру, раскатав хорошую атаку с ударом Барнса. Харви крутил из-за пределов штрафной в правую девятку, но Алиссон выполнил сногсшибательный прыжок. Сейв.

Чего-то более интересного хозяева не организовали. Подопечные Юргена Клоппа отвечали взаимностью, за 25 минут организовав всего один полумомент. Салах сместился на линию штрафной площадки и плотно приложился к мячу, однако получилось по центру. Иверсен парировал. Впрочем, всего за три минуты ему таки пришлось вынимать "круглого" из сетки.

Шансов спасти Лестер не было. Гости заработали штрафной в метрах 25-ти от ворот и разыграли его через скидку Салаха под удар Александеру-Арнольду. Трент же выстрелил точно в дальнюю девятку – 0:3!

На 79-й минуте Салах мог добавить к своим трем ассистам еще и гол. Гакпо вывел египтянина один на один с Иверсеном, после чего Мохамед попытался его перебросить. Попытка была удачной, вот только мяч в ворота не попал. В конце концов, финальный свисток зафиксировал разгромную победу мерсисайдцев.

Ливерпуль набрал 65 очков, приблизившись к четвертой позиции на расстояние в одно очко. Манчестер Юнайтед закрывает зону ЛЧ, имея не только на один зачетный балл больше – у "красных дьяволов" завалялась еще и игра в запасе. Лестер же остается на предпоследней строчке, отставая от спасительной 17-й на два пункта. Именно на этом месте в таблице держится Эвертон Миколенко.

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