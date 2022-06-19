После первого же сезона на взрослом уровне Келвин Рэмзи покинул родной Абердин. 18-летний правый защитник подписал 5-летний контракт с Ливерпулем, сообщает официальный сайт мерсисайдцев.

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В прошлом сезоне воспитанник Абердина провел 39 матчей на клубном уровне (отдал 9 ассистов) и получил приз как лучший молодой игрок Шотландии. Ливерпуль заплатил за этот трансфер 4 млн фунтов, еще 2,5 млн прописаны в бонусном фонде. Рэмзи получил футболку с номером 22.

"Играть за Абердин уже было осуществленной мечтой, а теперь я оказался в одном из самых больших, если не в самом большом клубе мира. Это огромное достижение. С нетерпением жду возможности показать болельщикам, на что я способен", – сказал Рэмзи.

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