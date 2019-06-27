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Ливерпуль официально подписал 17-летнего новичка

15:25 78 Читати українською
Ливерпуль официально подписал 17-летнего новичка
Сепп Ван ден Берг / твиттер ФК Ливерпуль

Ливерпуль подписал контракт с игроком нидерландского Зволле Сеппом Ван ден Бергом.

17-летний Ван ден Берг подписал долгосрочный контракт с Ливерпулем, сообщает официальный сайт клуба.

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"Это просто удивительное ощущение. Для меня это самый большой клуб в мире, и это моя мечта – оказаться здесь. Я очень взволнован. Я видел, как игроки из Академии стали игроками основной команды.

Конечно, Юрген Клопп – замечательный человек, и он является одной из причин, почему я пришел сюда. Я думаю, что это место для моего развития. Надеюсь, я смогу сыграть много матчей за Ливерпуль", – поделился Ван ден Берг в комментарии.

В сезоне 2018/19 Ван ден Берг сыграл 15 матчей за Зволле, помог команде занять 13 место в чемпионате.

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