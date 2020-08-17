Ливерпуль не получит бонус от Барселоны в случае триумфа Коутиньо в ЛЧ с Баварией – важная поправка

Возможная победа Филиппе Коутиньо в Лиге чемпионов в составе Баварии не обогатит бывший клуб бразильца – Ливерпуль.

Бонусы, предусмотренные английским клубом в контракте Коутиньо, привязаны к выступлениям бразильца в составе Барселоны, информирует The Times.

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Ранее сообщалось, что будущая победа Филиппе в Лиге чемпионов обогатит казну Ливерпуля на 5 млн евро.

Добавим, что Бавария в четвертьфинале ЛЧ буквально уничтожила Барселону со счетом 8:2, а сам 28-летний хавбек, выйдя на замену, оформил дубль и отметился ассистом. В 1/2 финала турнира немцы встретятся с Лионом.

Напомним, Коутинью перешел в Барселону в января 2018 года по 145 млн евро, а в августе 2019-го был арендован Баварией.

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