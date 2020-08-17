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Ливерпуль не получит бонус от Барселоны в случае триумфа Коутиньо в ЛЧ с Баварией – важная поправка

12:33 - Читати українською
Ливерпуль не получит бонус от Барселоны в случае триумфа Коутиньо в ЛЧ с Баварией – важная поправка
Филиппе Коутиньо / Reuters

Возможная победа Филиппе Коутиньо в Лиге чемпионов в составе Баварии не обогатит бывший клуб бразильца – Ливерпуль.

7’ Дэвид Алаба
57’ Луис Суарес
 
Томас Мюллер 4’
Иван Перишич 21’
Серж Гнабри 27’
Томас Мюллер 31’
Йозуа Киммих 63’
Роберт Левандовски 82’
Филиппе Коутиньо 85’
Филиппе Коутиньо 89’
4’ Томас Мюллер
7’ Дэвид Алаба
21’ Иван Перишич
27’ Серж Гнабри
31’ Томас Мюллер
57’ Луис Суарес
63’ Йозуа Киммих
82’ Роберт Левандовски
85’ Филиппе Коутиньо
89’ Филиппе Коутиньо

Бонусы, предусмотренные английским клубом в контракте Коутиньо, привязаны к выступлениям бразильца в составе Барселоны, информирует The Times.

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Ранее сообщалось, что будущая победа Филиппе в Лиге чемпионов обогатит казну Ливерпуля на 5 млн евро.

Добавим, что Бавария в четвертьфинале ЛЧ буквально уничтожила Барселону со счетом 8:2, а сам 28-летний хавбек, выйдя на замену, оформил дубль и отметился ассистом. В 1/2 финала турнира немцы встретятся с Лионом.

Напомним, Коутинью перешел в Барселону в января 2018 года по 145 млн евро, а в августе 2019-го был арендован Баварией.

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Теги
Бавария Бавария Англия Барселона - Бавария Филиппе Филиппе Коутиньо Ливерпуль Ливерпуль Барселона Барселона
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