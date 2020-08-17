Барселона отреагировала на информацию о желании Месси покинуть клуб

Руководство "сине-гранатовых" не паникует из-за слухов о возможности потери своего многолетнего лидера.

Как известно, контракт Лионеля Месси с Барселоной истекает летом следующего года. Впрочем, в СМИ появились слухи, что 33-летний аргентинец якобы хочет покинуть клуб уже этим летом.

Месси после фиаско в Лиге чемпионов хочет немедленно покинуть Барселону

Вице-чемпион Испании 2019/20 не подтвердил эту информацию. Ни один из руководителей Барселоны не получал сообщения от Месси о желании нападающего сменить клуб, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на собственные источники.

Также издание попыталось связаться с представителями самого Месси, однако окружение аргентинца тоже не комментирует данную ситуацию.

В сезоне 2019/20 Месси провел 44 матча во всех турнирах, отметившись 31 голом и 26 ассистами однако это не помогло Барселоне выиграть хотя бы один трофей.

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