toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
ДИНАМО КИЕВ ИНТЕР - ШАХТЕР СЕВИЛЬЯ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ТРАНСФЕРЫ

Барселона отреагировала на информацию о желании Месси покинуть клуб

09:14 - Читати українською
Барселона отреагировала на информацию о желании Месси покинуть клуб
Лионель Месси / ФК Барселона

Руководство "сине-гранатовых" не паникует из-за слухов о возможности потери своего многолетнего лидера.

Как известно, контракт Лионеля Месси с Барселоной истекает летом следующего года. Впрочем, в СМИ появились слухи, что 33-летний аргентинец якобы хочет покинуть клуб уже этим летом.

Месси после фиаско в Лиге чемпионов хочет немедленно покинуть Барселону

Вице-чемпион Испании 2019/20 не подтвердил эту информацию. Ни один из руководителей Барселоны не получал сообщения от Месси о желании нападающего сменить клуб, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на собственные источники.

Также издание попыталось связаться с представителями самого Месси, однако окружение аргентинца тоже не комментирует данную ситуацию.

В сезоне 2019/20 Месси провел 44 матча во всех турнирах, отметившись 31 голом и 26 ассистами однако это не помогло Барселоне выиграть хотя бы один трофей.

Роналду и Месси завершают эру – провальный сезон в Лиге чемпионов может привести к уходу легенд

blog_ava
Севилья – Манчестер Юнайтед – 2:1 – видео голов и обзор матча
00:32
4021
Теги
Главное Испания Трансферы Трансферы Барселоны Трансферы Чемпионата Испании Лионель Лионель Месси Барселона Барселона
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
41
мин
Интер
22:00
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?