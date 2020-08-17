toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
ДИНАМО ІНТЕР - ШАХТАР СЕВІЛЬЯ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ТРАНСФЕРИ

Ліверпуль не отримає бонус від Барселони у випадку тріумфу Коутінью в ЛЧ з Баварією – важлива поправка

12:30 - Читать на русском
Ліверпуль не отримає бонус від Барселони у випадку тріумфу Коутінью в ЛЧ з Баварією – важлива поправка
Філіппе Коутінью / Reuters

Можлива перемога Філіппе Коутінью в Лізі чемпіонів у складі Баварії не збагатить колишній клуб бразильця – Ліверпуль.

7’ Девід Алаба
57’ Луїс Суарес
 
Томас Мюллєр 4’
Іван Перішіч 21’
Серж Гнабрі 27’
Томас Мюллєр 31’
Йозуа Кімміх 63’
Роберт Лєвандовскі 82’
Філіппе Коутінью 85’
Філіппе Коутінью 89’
4’ Томас Мюллєр
7’ Девід Алаба
21’ Іван Перішіч
27’ Серж Гнабрі
31’ Томас Мюллєр
57’ Луїс Суарес
63’ Йозуа Кімміх
82’ Роберт Лєвандовскі
85’ Філіппе Коутінью
89’ Філіппе Коутінью

Бонуси, передбачені англійським клубом у контракті Коутінью, прив'язані лише до виступів бразильця у складі Барселони, інформує The Times.

Барселона відреагувала на інформацію про бажання Мессі покинути клуб

Раніше повідомлялось, що майбутня перемога Філіппе в Лізі чемпіонів збагатить казну Ліверпуля на 5 млн євро.

Додамо, що Баварія у чвертьфіналі ЛЧ буквально знищила Барселону з рахунком 8:2, а сам 28-річний хавбек, вийшовши на заміну, оформив дубль та відзначився асистом. В 1/2 фіналу турніру німці зустрінуться з Ліоном.

Нагадаємо, Коутінью перейшов у Барселону у січні 2018 року за 145 млн євро, а в серпні 2019-го був орендований Баварією.

Баварія зґвалтувала Барселону вісьмома голами: історичний крах "блаугранас", фіаско Лео, рекорди Мюнхена та Лєвандовскі

blog_ava
Лідер Севільї принизив Шахтар, коментуючи вихід у фінал Ліги Європи
11:09
4999
Теги
Баварія Баварія Англія Барселона - Баварія Філіппе Філіппе Коутінью Ліверпуль Ліверпуль Барселона Барселона
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
7
хв
Інтер
22:00
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?