Ліверпуль не отримає бонус від Барселони у випадку тріумфу Коутінью в ЛЧ з Баварією – важлива поправка

Бонуси, передбачені англійським клубом у контракті Коутінью, прив'язані лише до виступів бразильця у складі Барселони, інформує The Times.
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Раніше повідомлялось, що майбутня перемога Філіппе в Лізі чемпіонів збагатить казну Ліверпуля на 5 млн євро.
Додамо, що Баварія у чвертьфіналі ЛЧ буквально знищила Барселону з рахунком 8:2, а сам 28-річний хавбек, вийшовши на заміну, оформив дубль та відзначився асистом. В 1/2 фіналу турніру німці зустрінуться з Ліоном.
Нагадаємо, Коутінью перейшов у Барселону у січні 2018 року за 145 млн євро, а в серпні 2019-го був орендований Баварією.
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