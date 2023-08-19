Ситуация между нападающим сборной Португалии и Атлетико обострилась еще больше.

Недавно 23-летний Фелиш заявил, что мечтает перейти в Барселону. Это заявление игрока возмутило Атлетико, который не прочь избавиться от форварда. Правда, реальных претендентов на него пока нет. За исключением представителей Саудовской Аравии, но такой вариант Фелиша не устраивает.

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Теперь же положение Фелиша стало еще хуже. Жоау отстранен от команды из-за своего открытого желания покинуть клуб, сообщает Фабрицио Романо в Twitter.

Как и раньше, нападающий сборной Португалии стремится перейти в Барселону. Шансов на то, что он останется в Атлетико после закрытия трансферного окна, практически нет.

Напомним, летом 2019-го Атлетико заплатил за Фелиша 127 миллионов евро. Португалец сыграл за "матрасников" 131 матч, забил 34 гола и отдал 18 ассистов. Вторую половину прошлого сезона на правах аренды провел в Челси.

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