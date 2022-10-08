Трансфер Артура Мело из Ювентуса в Ливерпуль уже можно считать неудачным.

Травма полузащитника сборной Бразилии, которую он получил на этой неделе на одной из тренировок, оказалась серьезной. В ближайшие дни 26-летний Артур будет прооперирован, а срок восстановления игрока составит 3-4 месяца, сообщает The Athletic.

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Соответственно, на чемпионат мира-2022 в составе сборной Бразилии он не поедет. Медицинский штаб Ливерпуля решил, что операция станет лучшим вариантом решения проблемы. Артур вернется на поле в 2023 году, но Мундиаль в Катаре пропустит.

Напомним, Артур присоединился к Ливерпулю на правах аренды из Ювентуса за 4 миллиона фунтов в последний день летнего трансферного окна. Бразилец отыграл за "красных" всего 13 минут в Лиге чемпионов, а в АПЛ все еще не дебютировал. Теперь его первое появление в чемпионате Англии откладывается минимум до конца года.

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