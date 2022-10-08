Трансфер Артура Мело з Ювентуса в Ліверпуль вже можна вважати невдалим.

Травма півзахисника збірної Бразилії, яку він отримав цього тижня на одному з тренувань, виявилася серйозною. Найближчими днями 26-річний Артур буде прооперований, а термін відновлення гравця складе 3-4 місяці, повідомляє The Athletic.

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Відповідно, на чемпіонат світу-2022 у складі збірної Бразилії він не поїде. Медичний штаб Ліверпуля вирішив, що операція буде найкращим варіантом вирішення проблеми. Артур повернеться на поле у 2023 році, але Мундіаль у Катарі пропустить.

Нагадаємо, Артур приєднався до Ліверпуля на правах оренди з Ювентуса за 4 мільйони фунтів у останній день літнього трансферного вікна. Бразилець відіграв за "червоних" лише 13 хвилин у Лізі чемпіонів, а в АПЛ все ще не дебютував. Тепер його перша поява в чемпіонаті Англії відкладається мінімум до кінця року.

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