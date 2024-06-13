Вингер Палмейрас Луис Гильерме продолжит карьеру в АПЛ, где будет выступать за Вест Хэм.

Пресс-служба английского клуба сообщила о трансфере 18-летнего бразильца. Луис Гильерме перешел в Вест Хэм из Палмейраса и подписал с "молотобойцами" пятилетний контракт.

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Как сообщает Фабрицио Романо, английский клуб заплатил за бразильца 23 млн евро, еще семь млн могут быть выплачены в виде бонусов. Кроме того, Палмейрас получит 20% при перепродаже игрока.

Луис Гильерме – воспитанник бразильского клуба. Всего он сыграл в 45 матчах за Палмейрас, в которых отметился одним голом и отдал один ассист.

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