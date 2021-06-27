Игрок Баварии и сборной Франции Кингсли Коман может переехать в АПЛ.

Представители Ливерпуля уже контактировали с менеджментом Кингсли Комана о возможности его подписания, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в Twitter.

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Действующий контракт француза с Баварией рассчитан до лета 2023-го, и мюнхенцы хотят его продолжить, особенно на этом настаивает новый тренер Юлиан Нагельсманн. Зато отец 25-летнего вингера убеждает сына сменить клуб.

В прошлом сезоне Бундеслиги Коман провел 29 матчей, в которых отметился 5-ю голами и 10-ю ассистами.

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