Гравець Баварії та збірної Франції Кінгслі Коман може переїхати в АПЛ.

Представники Ліверпуля вже контактували з менеджментом Кінгслі Комана щодо можливості його підписання, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг у Twitter.

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Чинний контракт француза з Баварією розрахований до літа 2023-го, і мюнхенці хочуть його продовжити, особливо на цьому наполягає новий тренер Юліан Нагельсманн. Натомість батько 25-річного вінгера переконує сина змінити клуб.

У минулому сезоні Бундесліги Коман провів 29 матчів, в яких відзначився 5-ма голами та 10-ма асистами.

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