Немецкое руководство считает, что требования 25-летнего нападающего по зарплате в 12 млн евро в год являются несколько завышенными, сообщает Bayern&Germany.

Коман стремится уйти из Баварии – на решение влияет не только жадность, но и забавная причина

Поэтому Бавария готова продать Кингсли Комана за 80 – 90 млн евро. Ранее стало известно, что вингера не устраивает даже 12 млн евро в год. Коман хотел бы получать зарплату выше, чем Лерой Сане (15 млн). Также Кингсли считает, что в Баварии его недостаточно ценят, ведь не хотят давать 10 номер.

К слову, француз защищает цвета "ротэн" с 2017-го, а контракт рассчитан еще на два года. В прошлом сезоне сыграл 39 матчей, в которых отметился 8-ю мячами и 15-ю голевыми пасами.

