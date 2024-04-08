"Красные" готовы рассмотреть продажу Мохамеда Салаха в летнее трансферное окно, утверждает HITC.

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Саудовские клубы еще прошлым летом предлагали за египтянина 200 млн евро, но Юрген Клопп уговорил звезду провести на Энфилде еще хотя бы один сезон. В следующей кампании может не быть обоих (тренер точно уходит). Новый футбольный директор Ливерпуля Майкл Эдвардс уже строит долгосрочную стратегию и готов продать Салаха, если тот попросится на выход. В июне Мо исполнится уже 32, а за вырученные средства можно закрыть сразу несколько позиций более молодыми игроками.

Главным претендентом на звезду Ливерпуля будет Аль-Иттихад. Саудовский клуб ужасно разочарован Каримом Бензема и якобы готов соблазнить Салаха самой большой зарплатой в мире.

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