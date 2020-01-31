Ливерпуль мог подписать Роналду – откровенное признание экс-тренера мерсисайдцев

Бывший тренер Ливерпуля Фил Томпсон рассказал, что Криштиану Роналду имел шанс присоединиться к "красным" в 2003 году.

"Агенты Роналду отчаянно пытались вытащить его из Спортинга и пригласили меня на игру. Мне сказали, что стоимость трансфера составит 4 млн фунтов, но они объяснили, что эту сумму можно будет заплатить в течение четырех лет.

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Я спросил, какую зарплату хочет сам футболист. Ответ был 1 млн в год после уплаты налогов. Это было слишком много для 18-летнего игрока, но они сказали, что данный вопрос можно обсудить", – цитує Томпсона Athletic.

Именно финансовая сторона повлияла на то, что в итоге Криштиану оказался не в Ливерпуле, а в Манчестер Юнайтед.

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