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Юный нападающий Ливерпуля отличился красивым голом через себя

11:30 101 Читати українською
Юный нападающий Ливерпуля отличился красивым голом через себя
Харви Эллиот / Фото ФК Ливерпуль

Юрген Клопп может не волноваться за следующее поколение мерсисайдцев.

Эллиот спас Ливерпуль U-23 от поражения в матче против сверстников из Вулверхэмптона.

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Мерсисайдцы уступали со счетом 0:2, но в итоге сумели выровнять положение, решающим голом отметился 16-летний Эллиот. Юный талант после подачи с углового в прыжке через себя перевел мяч в сетку ворот соперника.

Напомним, Харви является воспитанником Фулхэма, форвард летом присоединился к Ливерпулю.

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