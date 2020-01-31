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Ліверпуль міг підписати Роналду – відверте зізнання екс-тренера мерсисайдців

15:44 559 Читать на русском
Ліверпуль міг підписати Роналду – відверте зізнання екс-тренера мерсисайдців
Кріштіану Роналду / Фото ФК Спортінг

Колишній тренер Ліверпуля Філ Томпсон розповів, що Кріштіану Роналду мав шанс приєднатись до "червоних" у 2003 році.

"Агенти Роналду відчайдушно намагалися витягнути його зі Спортінга і запросили мене на гру. Мені сказали, що вартість трансфера складе 4 млн фунтів, але вони пояснили, що цю суму можна буде заплатити протягом чотирьох років.

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Я запитав, яку зарплату хоче сам футболіст. Відповідь була 1 млн на рік після сплати податків. Це було надто багато для 18-річного гравця, але вони сказали, що дане питання можна обговорити", – наводить слова Томпсона Athletic.

Саме фінансова сторона вплинула на те, що в підсумку Кріштіану опинився не у Ліверпулі, а в Манчестер Юнайтед.

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Англія Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ліверпуль Ліверпуль Спортінг Лісабон Спортінг Лісабон Трансфери Ліверпуля
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