Накануне 54-летний Юрген Клопп заключил новое соглашение с мерсисайдским клубом. Предыдущий контракт истекал летом 2024-го, а новый рассчитан до 30 июня 2026-го. Ранее тренер планировал покинуть клуб, но решил поменять свое решение. По словам Клоппа, немаловажную роль в этом сыграла его жена Улла.

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"Когда я говорил об уходе летом 2024 года, на самом деле это было частное соглашение. Самый важный контракт, который я подписал в жизни – с моей женой Уллой. Однажды мы сидели на кухне за столом, Улла сказала: "Я не вижу возможности, чтобы мы уезжали отсюда в 2024 году". И я подумал: "Что?" Она снова: "Нет, действительно, посмотри на этих людей, которые нас окружают". Вы можете не знать, например, Лизу или Даниэля, но они очень важны для нас .

Был еще один важный разговор – с Пепейом Лейндерсом (ассистент Клоппа – прим.). Он – тоже одна из главных причин того, что я решил остаться. В нем столько энергии. Этот человек горит своим делом, наша связь выходит за пределы футбольных вещей.

Атмосфера, царящая в клубе, невероятна. Ливерпуль – как единая семья. Возможно, нас ждут еще лучшие времена. Я хочу быть частью этого, хоть и понимаю всю ответственность", – цитирует Клоппа официальный сайт Ливерпуля.

Напомним, Клопп возглавил Ливерпуль в октябре 2015-го – соответственно, тренер может отметить 10-летний юбилей работы в клубе. За это время немец выиграл чемпионский титул АПЛ, Лигу чемпионов, и еще раз проиграл в финалах ЛЧ и ЛЕ. В сезоне 2021/22 мерсисайдцы уже выиграли Кубок лиги, вышли в финал Кубка Англии, находятся в шаге от финала ЛЧ и занимают второе место в АПЛ.

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