Ливерпуль – Манчестер Сити – 3:1 – видео голов и обзор матча за Суперкубок Англии
Ливерпуль обыграл Ман Сити в поединке за Суперкубок Англии-2022. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
Подопечные Клоппа и Гвардиолы на старте обменялись полумоментами, а счет был открыт в середине первого тайма. Александер-Арнольд из-за пределов штрафной красиво закрутил в дальний угол ворот Эдерсона.
Ливерпуль выиграл Суперкубок Англии, переиграв Ман Сити – Нуньес забил и заработал пенальти, Холанд провалил дебют
После перерыва вышедший на замену Альварес сравнял ситуацию на табло, удачно сыграв на добивании. Но победу все же праздновал Ливерпуль, за который забивали еще Салах и Нуньес. Победа является знаковой для Юргена Клоппа – он выиграл все английские турниры, в которых участвовал.