Ливерпуль обыграл Ман Сити в поединке за Суперкубок Англии-2022. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Подопечные Клоппа и Гвардиолы на старте обменялись полумоментами, а счет был открыт в середине первого тайма. Александер-Арнольд из-за пределов штрафной красиво закрутил в дальний угол ворот Эдерсона.

Ливерпуль выиграл Суперкубок Англии, переиграв Ман Сити – Нуньес забил и заработал пенальти, Холанд провалил дебют