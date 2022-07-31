Ліверпуль переграв Ман Сіті у поєдинку за Суперкубок Англії-2022. Дивіться відео голів і огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Підопічні Клоппа та Гвардіоли на старті обмінялись напівмоментами, а рахунок було відкрито в середині першого тайму. Александер-Арнольд з-за меж штрафного красиво закрутив у дальній кут воріт Едерсона.

Ліверпуль виграв Суперкубок Англії, перегравши Ман Сіті – Нуньєс забив і заробив пенальті, Холанд провалив дебют

По перерві Альварес, який вийшов на заміну, зрівняв ситуацію на табло, вдало зігравши на добиванні. Але перемогу все ж святкував Ліверпуль, за який забивали ще Салах та Нуньєс. Звитяга є знаковою для Юргена Клоппа – він виграв усі англійські турніри, в яких брав участь.