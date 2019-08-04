Ливерпуль – Манчестер Сити: Зинченко в стартовом составе на Суперкубок Англии - онлайн-трансляция матча

Ливерпуль и Манчестер Сити разыграют Суперкубок Англии. Александр Зинченко выходит в стартовом составе. Ссылка на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".

Великий английский сезон официально стартует поединком, который еще называют Черити Шилд. Это первая игра, которую будет транслировать Setanta Sports в Украине. Матч, как и онлайн-трансляция Ливерпуль – Манчестер Сити на "Футбол 24", начнется 4-го августа в 17:00 по киевскому времени. Команда Зинченко выиграла чемпионат и Кубок Англии, тогда как "красные" удовлетворились лишь 2-м местом в АПЛ 2018/19 на внутренней арене. Коллектив Клоппа в межсезонье по 3 раза выиграл и проиграл, еще один матч свел вничью. "Горожане" же выиграли 3 дуэли, еще одну проиграли только в серии пенальти.

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Стартовые составы команд:

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон, Фабинью, Хендерсон, Вейналдум, Салах, Ориджи

Манчестер Сити: Браво, Уокер, Стоунз, Отаменди, Зинченко, Родри, Давид Силва, Де Брюйне, Сане, Бернарду Силва, Стерлинг