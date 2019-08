Ліверпуль – Манчестер Сіті: Зінченко у стартовому складі на Суперкубок Англії – онлайн-трансляція матчу

Великий англійський сезон офіційно стартує поєдинком, який ще називають Черіті Шилд. Це перша гра, яку транслюватиме Setanta Sports в Україні. Матч, як і онлайн-трансляція Ліверпуль – Манчестер Сіті на "Футбол 24", розпочнеться 4-го серпня о 17:00 за київським часом. Команда Зінченка виграла чемпіонат і Кубок Англії, тоді як "червоні" на внутрішній арені задовольнились лише другим місцем в АПЛ 2018/19. Колектив Клоппа під час міжсезоння по 3 рази виграв і програв, ще один матч звів унічию. "Міщани" ж виграли 3 дуелі, ще одну програли лише в серії пенальті.

Зінченко як основна опція Гвардіоли на Суперкубок Англії Ліверпуль – Манчестер Сіті: українця оцінили вище за конкурента

Стартові склади команд:

Ліверпуль: Аліссон, Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон, Фабінью, Хендерсон, Вейналдум, Салах, Оріджі

Манчестер Сіті: Браво, Вокер, Стоунз, Отаменді, Зінченко, Родрі, Давід Сілва, Де Брюйне, Сане, Бернарду Сілва, Стерлінг

#CommunityShield team news Here's how we will line-up against @ManCity ... #LIVMCI https://t.co/Ial2Ab5pcu

How we’re lining up in the #CommunityShield!



XI | Bravo, Walker, Stones, Otamendi, Zinchenko, Rodri, Silva (C), De Bruyne, Sane, Bernardo, Sterling



Subs | Ederson, Gundogan, Jesus, Aguero, Angelino, Foden, E Garcia



️ @haysworldwide

#mancity pic.twitter.com/8Z8NvVSFg7