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Ліверпуль – Манчестер Сіті: Зінченко у стартовому складі на Суперкубок Англії – онлайн-трансляція матчу

16:56 1653 Читать на русском
Ліверпуль – Манчестер Сіті: Зінченко у стартовому складі на Суперкубок Англії – онлайн-трансляція матчу
Ліверпуль – Манчестер Сіті 4 серпня 2019: онлайн-трансляція матчу за Суперкубок Англії-2019, в якому Зінченко вийшов у стартовому складі

Ліверпуль і Манчестер Сіті розіграють Суперкубок Англії. Олександр Зінченко виходить у стартовому складі. Лінк на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".

 
Рахім Стерлінг 12’
12’ Рахім Стерлінг

Великий англійський сезон офіційно стартує поєдинком, який ще називають Черіті Шилд. Це перша гра, яку транслюватиме Setanta Sports в Україні. Матч, як і онлайн-трансляція Ліверпуль – Манчестер Сіті на "Футбол 24", розпочнеться 4-го серпня о 17:00 за київським часом. Команда Зінченка виграла чемпіонат і Кубок Англії, тоді як "червоні" на внутрішній арені задовольнились лише другим місцем в АПЛ 2018/19. Колектив Клоппа під час міжсезоння по 3 рази виграв і програв, ще один матч звів унічию. "Міщани" ж виграли 3 дуелі, ще одну програли лише в серії пенальті.

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Стартові склади команд:

Ліверпуль: Аліссон, Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон, Фабінью, Хендерсон, Вейналдум, Салах, Оріджі

Манчестер Сіті: Браво, Вокер, Стоунз, Отаменді, Зінченко, Родрі, Давід Сілва, Де Брюйне, Сане, Бернарду Сілва, Стерлінг

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