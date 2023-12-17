Ливерпуль принимает Манчестер Юнайтед в матче 17-го тура АПЛ. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Ливерпуль – Манчестер Юнайтед начинается в 18.30 по киевскому времени. Смотреть игру можно на платформе Setanta Sports, а также на канале Setanta Sports Украина. "Футбол 24" проводит текстовый онлайн.

Манчестер Юнайтед вылетел из еврокубков после поражения от Баварии, заняв последнее место в группе Лиги чемпионов

Манчестер Юнайтед в кризисе, а тренер не может исправить ситуацию из-за множества травмированных. Каземиро, Мартинес, Эриксен, Маунт, Магуайр, Марсьяль и Линделеф в лазарете, а Бруну сегодня дисквалифицирован. У Ливерпуля также есть потери, однако команда Юргена Клоппа борется за лидерство в АПЛ и не теряет очков дома.

Стартовые составы команд

Ливерпуль: Алиссон – Трент, Конате, ван Дейк, Цимикас – Собослай, Эндо, Гравенберх – Салах, Нуньес, Диас.

Запасные: Адриан, Келлехер, Гомес, Кванса, Джонс, Эллиот, Макконнелл, Брэдли, Гакпо.

Манчестер Юнайтед: Онана – Далот, Варан, Эванс, Шоу – Амрабат, Майну – Антони, Мактоминай, Гарначо – Хейлунд.

Запасные: Байындыр, Камбвала, Регилон, Уан-Биссака, Гоур, Межбри, Пеллистри, ван де Беек, Рашфорд.