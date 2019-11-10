Ливерпуль уверенно переиграл Манчестер Сити в главном матче первого круга АПЛ – грандиозная заявка Клоппа на чемпионство

Мерсисайдцы дома одолели основного конкурента со счетом 3:1 в рамках 12-го тура АПЛ. Обзор матча читайте на "Футбол 24".

Ливерпуль принимал Манчестер Сити в статусе непобедимого лидера АПЛ. Очный поединок имел огромное значение в чемпионской гонке, ведь в прошлом сезоне в похожей ситуации Гвардиола нанес Клоппу первое поражение и взял титул. Ливерпуль считался фаворитом сегодняшнего матча.

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Манчестер Сити активнее начал матч, но быстрый гол забил Ливерпуль. Уже на шестой минуте хозяева вышли вперед, когда "горожане" плохо справились с простой передачей Мане. Фабиньо сыграл на подборе и выстрелил точно под штангу – 1:0. Эпизод стал скандальным, ведь за мгновение до гола в противоположной штрафной площади мяч попал в руку Александеру-Арнольду. Арбитр проигнорировал, а видеопомощник не вмешался.

Гости могли быстро ответить после стандарта – Стерлинг выпрыгнул на ближнюю штангу, но не попал в створ. Сити контролировал мяч и еще раз пропустил. Кинжальный укол от Ливерпуля в две передачи: Александер-Арнольд дал диагональ через пол поля, Робертсон перевел на Салаха, а Мохамед головой расстрелял ворота – 2:0. Было подозрение на офсайд у египтянина, но VAR с опозданием все прояснил.

И снова игроки Сити имели больше владения, но Ливерпуль выбегал на чужие ворота очень остро. Агуэро мощным ударом проверил бдительность Алиссона, а прорыв Анхелиньо после "стеночки" с де Брюйне привел к рикошету в штангу от ван Дейка. На другом конце поля дважды на ударную позицию вышел Фирмино: выиграл подбор и запустил над перекладиной, а затем выстрелом в руки Браво завершил рейд ТАА.

К концу первого тайма сохранялся насыщенный футбол на встречных курсах – соперники едва ли не каждую атаку доводили до удара. Две попытки Агуэро не помогли "горожанам" сократить отставание, а Браво потянул феерический удар в верхний угол от Салаха и отсрочил разгром. Ливерпуль не имел колоссального преимущества, но лучше реализовал свои шансы и ушел на перерыв с комфортным счетом.

Второй тайм начался по аналогичному сценарию. Манчестер Сити большими силами рванул к чужим воротам, а забил снова Ливерпуль. Хендерсон после вбрасывания аута пробежал по флангу до конца и выполнил классную мощную подачу на дальнюю штангу. Там откликнулся на активность партнера Мане – удар головой на опережение Браво.

После третьего гола Ливерпуля игра успокоилась – хозяева грамотно сдерживали соперника. Манчестер Сити, в свою очередь, не сильно и давил. Стерлинг старался, бился, но постоянно упирался в красную стену. Рейд Рахима с левого фланга в центр завершился заблокированным ударом. Еще он претендовал на пенальти, но судья не указал на точку. Гвардиола освежил атаку заменой Агуэро на Жезуса.

Манчестер Сити сократил отставание в результате активности Анхелиньо – после прострела конкурента Зинченко Бернарду бильярдно пробил в нижний угол. Клопп просто сгорел от ярости, ведь считал, что в том эпизоде ​​де Брюйне нарушал правила. А через несколько минут бесновался уже Гвардиола – мяч второй раз попал в руку Александеру-Арнольду в штрафной. Пеп прыгал перед судьями, размахивая двумя пальцами, но реакции не было.

Гости активизировались, несколько раз опасно забежали во владения Алиссона, однако спасти матч не сумели. Ливерпуль одержал 11-ю победу в 12 турах АПЛ, набрал 34 балла и увеличил отрыв от преследователей на вершине АПЛ до 8 очков. Манчестер Сити с 25 пунктами разместился аж на четвертом месте в таблице – Лестер и Челси выше.