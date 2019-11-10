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Ливерпуль уверенно переиграл Манчестер Сити в главном матче первого круга АПЛ – грандиозная заявка Клоппа на чемпионство

20:36 180 Читати українською
Ливерпуль уверенно переиграл Манчестер Сити в главном матче первого круга АПЛ – грандиозная заявка Клоппа на чемпионство

Мерсисайдцы дома одолели основного конкурента со счетом 3:1 в рамках 12-го тура АПЛ. Обзор матча читайте на "Футбол 24".

6’ Фабинью
13’ Мохамед Салах
51’ Садио Мане
 
Бернарду Силва 78’
6’ Фабинью
13’ Мохамед Салах
51’ Садио Мане
78’ Бернарду Силва

Ливерпуль принимал Манчестер Сити в статусе непобедимого лидера АПЛ. Очный поединок имел огромное значение в чемпионской гонке, ведь в прошлом сезоне в похожей ситуации Гвардиола нанес Клоппу первое поражение и взял титул. Ливерпуль считался фаворитом сегодняшнего матча.

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Манчестер Сити активнее начал матч, но быстрый гол забил Ливерпуль. Уже на шестой минуте хозяева вышли вперед, когда "горожане" плохо справились с простой передачей Мане. Фабиньо сыграл на подборе и выстрелил точно под штангу – 1:0. Эпизод стал скандальным, ведь за мгновение до гола в противоположной штрафной площади мяч попал в руку Александеру-Арнольду. Арбитр проигнорировал, а видеопомощник не вмешался.

Гости могли быстро ответить после стандарта – Стерлинг выпрыгнул на ближнюю штангу, но не попал в створ. Сити контролировал мяч и еще раз пропустил. Кинжальный укол от Ливерпуля в две передачи: Александер-Арнольд дал диагональ через пол поля, Робертсон перевел на Салаха, а Мохамед головой расстрелял ворота – 2:0. Было подозрение на офсайд у египтянина, но VAR с опозданием все прояснил.

И снова игроки Сити имели больше владения, но Ливерпуль выбегал на чужие ворота очень остро. Агуэро мощным ударом проверил бдительность Алиссона, а прорыв Анхелиньо после "стеночки" с де Брюйне привел к рикошету в штангу от ван Дейка. На другом конце поля дважды на ударную позицию вышел Фирмино: выиграл подбор и запустил над перекладиной, а затем выстрелом в руки Браво завершил рейд ТАА.

К концу первого тайма сохранялся насыщенный футбол на встречных курсах – соперники едва ли не каждую атаку доводили до удара. Две попытки Агуэро не помогли "горожанам" сократить отставание, а Браво потянул феерический удар в верхний угол от Салаха и отсрочил разгром. Ливерпуль не имел колоссального преимущества, но лучше реализовал свои шансы и ушел на перерыв с комфортным счетом.

Второй тайм начался по аналогичному сценарию. Манчестер Сити большими силами рванул к чужим воротам, а забил снова Ливерпуль. Хендерсон после вбрасывания аута пробежал по флангу до конца и выполнил классную мощную подачу на дальнюю штангу. Там откликнулся на активность партнера Мане – удар головой на опережение Браво.

После третьего гола Ливерпуля игра успокоилась – хозяева грамотно сдерживали соперника. Манчестер Сити, в свою очередь, не сильно и давил. Стерлинг старался, бился, но постоянно упирался в красную стену. Рейд Рахима с левого фланга в центр завершился заблокированным ударом. Еще он претендовал на пенальти, но судья не указал на точку. Гвардиола освежил атаку заменой Агуэро на Жезуса.

Манчестер Сити сократил отставание в результате активности Анхелиньо – после прострела конкурента Зинченко Бернарду бильярдно пробил в нижний угол. Клопп просто сгорел от ярости, ведь считал, что в том эпизоде ​​де Брюйне нарушал правила. А через несколько минут бесновался уже Гвардиола – мяч второй раз попал в руку Александеру-Арнольду в штрафной. Пеп прыгал перед судьями, размахивая двумя пальцами, но реакции не было.

Гости активизировались, несколько раз опасно забежали во владения Алиссона, однако спасти матч не сумели. Ливерпуль одержал 11-ю победу в 12 турах АПЛ, набрал 34 балла и увеличил отрыв от преследователей на вершине АПЛ до 8 очков. Манчестер Сити с 25 пунктами разместился аж на четвертом месте в таблице – Лестер и Челси выше.

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