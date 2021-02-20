Ливерпуль принимает Эвертон в 25-м туре АПЛ. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Ливерпуль – Эвертон стартовал в 19:30 по Киеву. Игру транслирует телеканал Setanta Sports. Обе команды находятся за пределами еврокубковой зоны – 6 и 7 места соответственно. При этом Ливерпуль проиграл три последних матча чемпионата, а Эвертон – два. Правда, подопечные Юргена Клоппа на неделе разобрались с РБ Лейпциг в Лиге чемпионов, сделав весомую заявку на выход в четвертьфинал.

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Последние два Мерсисайдских дерби завершились миром – 0:0 и 2:2. "Ириски" давно не знали вкуса побед над Ливерпулем – последний раз Эвертон праздновал победу над земляками еще в 2010 году.

Ливерпуль – Эвертон: стартовые составы команд

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Кабак, Хендерсон, Робертсон – Вейналдум, Джонс, Алькантара – Салах, Мане, Фирмино.

Эвертон: Пикфорд – Коулмен, Годфри, Холгейт, Кин, Динь – Дукуре, Гомеш, Дэвис – Хамес, Ришарлисон.