Ліверпуль приймає Евертон у 25-му турі АПЛ. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч і онлайн-трансляція Ліверпуль – Евертон стартує о 19:30 за Києвом. Гру транслює телеканал Setanta Sports. Обидві команди перебувають за межами єврокубкової зони – 6 та 7 місця відповідно. При цьому Ліверпуль програв три останні матчі чемпіонату, а Евертон – два. Щоправда, підопічні Юргена Клоппа на тижні розібралися з РБ Лейпциг у Лізі чемпіонів, зробивши вагому заявку на вихід у чвертьфінал.

Лейпциг був не гіршим від Ліверпуля, або Чому ефектний камбек у Лізі чемпіонів досі реальний

Останні два Мерсисайдські дербі завершилися миром – 0:0 та 2:2. "Іриски" давно не знали смаку перемог над Ліверпулем – востаннє Евертон святкував звитягу над земляками ще у 2010 році.

Ліверпуль – Евертон: стартові склади команд

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Кабак, Хендерсон, Робертсон – Вейналдум, Джонс, Алькантара – Салах, Мане, Фірміно.

Евертон: Пікфорд – Коулмен, Годфрі, Холгейт, Кін, Дінь – Дукуре, Гомеш, Девіс – Хамес, Рішарлісон.