В рамках суботньої програми 14-го туру АПЛ Ліверпуль на виїзді не залишив шансів Крістал Пелас. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2020/21, 14-й тур

Крістал Пелас – Ліверпуль – 0:7

Голи: Мінаміно, 3, Мане, 35, Фірміно, 44, 68, Хендерсон, 52, Салах, 81, 84

Саутгемптон – Манчестер Сіті – початок о 17:00

Евертон – Арсенал – початок о 19:30

Ньюкасл – Фулхем – початок о 22:00

Крістал Пелас у рідних стінах приймав Ліверпуль. "Скаузерам" вдалось забити швидкий гол – на 3-й хвилині Мінаміно замкнув простріл Мане у штрафний майданчик. Після цього "орли" мали кілька шансів зрівняти рахунок, однак не скористалися ними, і на 35-й Мане покарав їх за марнотратство – 0:2. Під завісу тайму Робертсон на лівому фланзі віддав довгу ювелірну передачу на Фірміно, який з меж карного майданчика пробив у правий нижній кут воріт – 0:3.

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У другому таймі мерсисайдці навіть не думали зупинятись і на 52-й Хендерсон поклав ще один. Трохи згодом, на 68-й, Салах віддав чудову розрізну у штрафний майданчик на Фірміно, який холоднокровно спрямував м'яч у сітку – 0:5. Після цього захист "орлів" остаточно капітулював і під завісу зустрічі дубль встиг оформити Салах – для цього йому знадобилось всього три хвилини. Зрештою, фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу Ліверпуля – 0:7.

Завдяки цій перемозі "скаузери" із 31-м очком закріпились на першому місці турнірної таблиці та випереджають "шпор" на 6 залікових балів (у підопічних Жозе Моурінью в запасі одна гра), натомість Крістал Пелас із 18-ма пунктами залишився на 12-й сходинці першості.

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