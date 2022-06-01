Вице-чемпионы Англии оказались перед угрозой потери Садио Мане и Мохамеда Салаха, сообщает The Athletic. У обоих контракты завершаются следующим летом.

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Мане уже предупредил Ливерпуль, что не будет продлевать соглашение и хочет перейти в новый клуб. "Красные" рассчитывают получить за сенегальца хотя бы 50 млн евро, хотя его цена за Transfermarkt составляет 80 млн. Ситуация Салаха несколько иная. Египтянин готов к переговорам, если его зарплату увеличат минимум на 15%. Если нет, то вингер спокойно отыграет еще один сезон на Энфилде и будет искать новый клуб свободным агентом. Более того, Салах будет рассматривать предложения конкурентов Ливерпуля по АПЛ.

Добавим, что в текущем сезоне Мане провел 51 матч, отличившись 23 голами и 5 ассистами. Статистика Салаха – 51 матч, 36 голов и 16 ассистов.

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