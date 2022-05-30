Ливерпуль уже готовится к поискам новичков на позиции лидеров, которые могут покинуть Энфилд.

"Красные" активно мониторят ситуацию с Усманом Дембеле, сообщает Sport.es.

Бавария согласовала контракт с Мане и сделала первое предложение Ливерпулю – англичане стремятся получить гораздо больше

Садио Мане планирует покинуть Ливерпуль, также не исключена потеря Роберто Фирмино. Клопп рассчитывает, что ему подпишут 2-3 игрока на освободившиеся позиции звезд. Дембеле – один из приоритетных вариантов. Француз отметился многими скандалами в течение своих выступлений за Барсу, однако летом его можно будет пригласить свободным агентом. Переговоры с "кулес" выглядят очень пессимистично.

Добавим, что в текущем сезоне Дембеле провел 32 матча, в которых оформил 2 гола и 13 ассистов. Статистика Мане – 51 матч, 23 гола и 5 ассистов.

Ливерпуль – Реал: трофей Анчелотти как триумф жизни над системой, мастер-класс для Лунина и заслуженное фиаско Клоппа