Полузащитник Ливерпуля Джордан Хендерсон не может договориться относительно нового контракта с клубом.

Ливерпуль начал переговоры с Хендерсоном относительно нового контракта, однако не достиг никакого прогресса, сообщает журналист Дэвид Орнштайн в своем твиттере.

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Соглашение англичанина с "красными" рассчитано до лета 2023 года. Отмечается, что ни одна из сторон не желает повторения ситуации с Вейналдумом, который перебрался в ПСЖ на правах свободного агента.

К слову, Хендерсон провел 28 матчей в составе Ливерпуля в прошлом сезоне, записав в свой актив гол и результативную передачу.

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