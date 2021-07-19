Півзахисник Ліверпуля Джордан Хендерсон не може домовитись щодо нового контракту з клубом.

Ліверпуль розпочав переговори з Хендерсоном стосовно нового контракту, проте не досягнув жодного прогресу, повідомляє журналіст Девід Орнштайн у своєму твіттері.

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Угода англійця з "червоними" розрахована до літа 2023 року. Зазначається, що жодна зі сторін не бажає повторення ситуації з Вейналдумом, який перебрався до ПСЖ на правах вільного агента.

До слова, Хендерсон провів 28 матчів у складі Ліверпуля у минулому сезоні, записавши до свого активу гол та результативну передачу.

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