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Ливерпуль хочет получить 20 млн фунтов за своего звездного воспитанника – есть сразу четыре претендента

16:31 - Читати українською
Ливерпуль хочет получить 20 млн фунтов за своего звездного воспитанника – есть сразу четыре претендента
Харри Уилсон / Getty Images

Ливерпуль готов отпустить вингера Харри Уилсона в другой клуб АПЛ.

Чемпионы Англии уже установили ценник на собственного воспитанника – 20 млн фунтов, информирует Mirror.

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Побороться за Уилсона готовы сразу четыре клуба АПЛ – это Лидс, Кристал Пэлас, Саутгемптон и Ньюкасл. Фаворитом на подписание 23-летнего валлийца считаются "павлины", которые как раз вышли в элитный дивизион. Главному тренеру Лидса Марсело Бьелсе нравится стиль игры вингера и его умение исполнять стандарты.

Добавим, что сезон 2019/20 Уилсон проводил в аренде за Борнмут. "Вишни" вылетели из АПЛ, но статистика воспитанника Ливерпуля была неплохой – 7 голов в 31 матче.

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