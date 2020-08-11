Ливерпуль хочет получить 20 млн фунтов за своего звездного воспитанника – есть сразу четыре претендента

Чемпионы Англии уже установили ценник на собственного воспитанника – 20 млн фунтов, информирует Mirror.

Клопп прокомментировал первый трансфер Ливерпуля этим летом

Побороться за Уилсона готовы сразу четыре клуба АПЛ – это Лидс, Кристал Пэлас, Саутгемптон и Ньюкасл. Фаворитом на подписание 23-летнего валлийца считаются "павлины", которые как раз вышли в элитный дивизион. Главному тренеру Лидса Марсело Бьелсе нравится стиль игры вингера и его умение исполнять стандарты.

Добавим, что сезон 2019/20 Уилсон проводил в аренде за Борнмут. "Вишни" вылетели из АПЛ, но статистика воспитанника Ливерпуля была неплохой – 7 голов в 31 матче.

100 миллионов Абрамовича, прекрасная работа Ман Сити, экономия Барсы и Реала – трансферный рынок в условиях пандемии