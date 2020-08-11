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Ліверпуль хоче отримати 20 млн фунтів за свого зіркового вихованця – є відразу чотири претенденти

16:31 - Читать на русском
Ліверпуль хоче отримати 20 млн фунтів за свого зіркового вихованця – є відразу чотири претенденти
Харрі Вілсон / Getty Images

Ліверпуль готовий відпустити вінгера Харрі Вілсона в інший клуб АПЛ.

Чемпіони Англії вже встановили цінник на власного вихованця – 20 млн фунтів, інформує Mirror.

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Поборотися за Вілсона готові відразу чотири клуби АПЛ – це Лідс, Крістал Пелас, Саутгемптон і Ньюкасл. Фаворитом на підписання 23-річного валлійця вважаються "павичі", які саме вийшли в елітний дивізіон. Головному тренеру Лідса Марсело Б'єлсі подобається стиль гри вінгера і його вміння виконувати стандарти.

Додамо, що сезон 2019/20 Вілсон проводив у оренді за Борнмут. "Вишні" вилетіли з АПЛ, але статистика вихованця Ліверпуля була непоганою – 7 голів у 31 матчі.

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