Мерсисайдцы подготовили официальное предложение для Бенфики. Ливерпуль готов заплатить за Нуньеса 80 млн евро и еще 20 прописать в бонусном фонде, сообщает Фабрицио Романо.

Ливерпуль может побить трансферный рекорд ради форварда Бенфики

В то же время Манчестер Юнайтед также не прочь перехватить форварда лиссабонцев. "Красные дьяволы" уже контактировали с агентом Нуньеса. В то же время, отмечается, что оба клуба не собираются устраивать аукцион, поэтому "орлы" не смогут накрутить финальную цену.

Уругваец перешел в Бенфику в 2020 году из Альмерии за 24 млн евро (испанский клуб получит 20% от суммы будущего трансфера). В 84-х матчах за "орлов" Дарвин забил 47 голов и отдал 16 ассистам.

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