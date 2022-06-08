Ливерпуль в поисках замены Садио Мане и в условиях неопределенного будущего Мохамеда Салаха обратил внимание на 22-летнего уругвайца, являющегося главной ударной силой Бенфики.

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Однако лиссабонцы настроены серьезно заработать на трансфере своего бомбардира. "Орлы" требуют 100 млн евро (85 млн фунтов), которых мерсисайдцы еще не платили ни за одного футболиста, сообщает The Times.

Самое дорогое приобретение в истории Ливерпуля – Вирджил ван Дейк (75 млн фунтов в 2018-м). Не исключено, что ради Дарвина Нуньеса, интересующего и другие клубы АПЛ, мерсисайдцы отважатся на рекордный трансфер.

Юргену Клоппу очень импонирует игра форварда сборной Уругвая. Нуньес может сыграть как в центре нападения, так и на позиции вингера. Он забивал Ливерпулю на Энфилде в матче 1/4 финала ЛЧ – игра завершилась миром 3:3, в полуфинал вышли англичане.

Португальские СМИ утверждают, что Дарвин уже знает о варианте с Ливерпулем и готов перейти в команду Юргена Клоппа. Нападающий уже якобы сообщил об этом свой нынешний клуб.

Уругваец перешел в Бенфику в 2020 году из Альмерии за 24 млн евро (испанский клуб получит 20% от суммы будущего трансфера). В 84-х матчах за "орлов" Дарвин забил 47 голов и отдал 16 ассистов.

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