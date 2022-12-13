Полузащитник, выступающий на клубном уровне за Бенфику, стал настоящим открытием ЧМ-2022. Энцо Фернандес ехал в Катар как игрок ротации, но сумел уже во время турнира добыть себе безусловное место в основе.

Ливерпуль выиграл конкуренцию за полузащитника сборной Аргентины

Такие результаты не остались незамеченными. По информации ESPN Futbol Argentina, Ливерпуль приложит максимум усилий, чтобы опередить конкурентов. У мерсисайдцев уже есть договоренность с самим игроком, а с Бенфикой все будет проще – английский клуб просто активирует клаусулу, которая составляет 120 млн евро.

К слову, Энцо Фернандес проводит свой первый сезон в Европе. 21-летний аргентинец только прошлым летом перебрался в Бенфику за которую успел сыграть 24 матча во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 5 ассистов. На ЧМ-2022 в его активе 1+1 за 5 матчей.

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