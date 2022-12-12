Полузащитник Бенфики и сборной Аргентины Энцо Фернандес перейдёт летом в Ливерпуль. Об этом информирует аргентинский портал Diario La Capital.

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Согласно источнику, английский клуб достиг принципиального согласия с Бенфикой по поводу трансфера. Тем самым "красные" опередили Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед, которые также были заинтересованы в подписании аргентинского таланта.

На ЧМ-2022 21-летний игрок провёл в составе сборной Аргентины 5 матчей и забил 1 гол (в ворота Мексики).

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