Ливерпуль выиграл конкуренцию за полузащитника сборной Аргентины
Полузащитник Энцо Фернандес станет игроком Ливерпуля.
Полузащитник Бенфики и сборной Аргентины Энцо Фернандес перейдёт летом в Ливерпуль. Об этом информирует аргентинский портал Diario La Capital.
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Согласно источнику, английский клуб достиг принципиального согласия с Бенфикой по поводу трансфера. Тем самым "красные" опередили Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед, которые также были заинтересованы в подписании аргентинского таланта.
На ЧМ-2022 21-летний игрок провёл в составе сборной Аргентины 5 матчей и забил 1 гол (в ворота Мексики).
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