Пріоритетним варіантом для "червоних" є Лерой Сане з Баварії, інформує Mirror.

Минулого літа Ліверпуль ледь відбив спроби саудівських клубів переманити Салаха. Втім, після завершення нинішнього сезону ситуація може змінитись. 150 млн фунтів будуть надто спокусливою пропозицією за єгиптянина, якому у червні виповниться 32 роки.

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Ліверпуль вважає Сане ідеальною заміною для Салаха. Німець на 4 роки молодший і добре знає АПЛ, де яскраво виступав у складі Манчестер Сіті. Мерсисайдці будуть готові витратити частину виручених коштів за Мо та навіть побити власний трансферний рекорд, який наразі належить Дарвіну Нуньєсу (80 млн фунтів).

Додамо, що у нинушньому сезоні Сане провів за Баварію 11 матчів та відзначився 7 голами. Статистика Салаха – 6 голів+4 асисти у 10 матчах.

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