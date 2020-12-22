За 16-летним вратарем львовян Юрием-Владимиром Геретой уже следят признанные европейские гранды.

Селезнева и Милевского с удовольствием пригласил бы в команду, но у Руха другая философия, – Козловский

"Герета – это топ-вратарь. Открою вам большой секрет – Ливерпуль уже год ведет за ним активные наблюдения. Думаю, если бы ему было 18 лет, то уже были бы и предложения", – рассказал Козловский в интервью YouTube-каналу Руха.

Добавим, что Герета воспитывался в системе Карпат, а к "желто-черным" присоединился в сентябре этого года. В текущем сезоне юного голкипера выпустили на концовку матча против Зари (0:4), за которую он успел пропустить один мяч.

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