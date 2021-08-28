Ліверпуль та Челсі не виявили сильнішого в рамках центрального матчу 3 туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд поєдинку на "Футбол 24".

Челсі відкрив рахунок у матчі завдяки голу Хаверца – німець головою класно замкнув подачу Джеймса з кутового. Моментів команди мали небагато, а визначальною стала кінцівка першого тайму. Після подачі кутового біля воріт Менді утворився справжній хаос, який завершився не тільки призначеним пенальті, але й вилученням Ріса Джеймса.

Ліверпуль і Челсі розписали бойову нічию зі скандальним вилученням

Оборонець рукою зупинив м'яч, через що побачив червону картку перед собою, а Салах реалізував удар з позначки. По перерві ж моментів стало менше, особливо біля воріт Аліссона, але перемогу так і не вдалось здобути жодній з команд.

Таким чином, Челсі та Ліверпуль разом з Вест Хемом та Евертоном закріпились на горі турнірної таблиці – усі 4 команди мають в активі по 7 очок.