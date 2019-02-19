Ливерпуль и Бавария разошлись миром на Энфилде

Ливерпуль и Бавария в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов разошлись без голов.

Лига чемпионов УЕФА 2018/2019, 1/8 финала

Ливерпуль – Бавария – 0:0

Центральный матч 1/8 финала ЛЧ начался довольно нервно. Команды боялись друг друга и допускали большое количество элементарных ошибок: так, Бавария могла целую минуту катать мяч в собственной штрафной, не зная, как начать атаку, а Ливерпуль регулярно проигрывал подборы. Впрочем, после до 10-й минуты план на игру команд стал ясен: мерсисайдцы собирались действовать от контратак, а мюнхенцы сделали ставки на фланговые прорывы и стандарты.

Примерно это время игра стала раскрываться и пошли первые моменты.

ХРОНОЛОГІЯ МАТЧУ 12' Салах зацепился за заброс из глубины в штрафную и пробил с близкого расстояния - легонько и прямо в Нойера! Проспали рывок Мохаммеда Зюле и Киммих! 13' Бавария провела атаку в ответ и завершила её прострелом с правого фланга. Матип оказался первым на мяче и решил выбить его на угловой, но попал прямо в Алиссона! 16' Мане завершил быструю контратаку Ливерпуля ударом с линии штрафной мимо ближнего нижнего угла, а Бавария в ответ воспользовалась ошибкой мерсисайдцев перед собственными воротами - Коман пробил с левого края штрафной в сетку с внешней стороны! 23' Ливерпуль заработал штрафной, но подача с него к обострению не привела. Впрочем, в атаке вторым темпом подачу Александра-Арнольда на дальней штанге ударом головой замкнул Салах - мяч прошел рядом с воротами!

Середина первого тайма получилась несколько жёваной, с большим количеством позиционной и контактной борьбы. Хватало и фолов: так, Йозуа Киммих получил жёлтую карточку и дисквалификацию на ответный матч в Мюнхене, а потом ещё и небольшое повреждение – правда, поле защитник не покинул. Впрочем, без моментов в этот период игры не обошлось: так, на 33-й минуте Мане избежал офсайда, поймал отскок после удара Кейта и, оказавшись перед Нойером, пробил мимо дальнего угла. Бавария также могла отличиться, но дальний удар Гнабри и тычок головой в исполнении Левандовски принял Алиссон.

Концовка первой половины игры осталась за Ливерпулем, который провёл серию очень опасных контратак. Так, на 41-й минуте Фирмино красиво обыгрался с Салахом (тот отдал пас пяткой) на левом краю штрафной и прострелил на Матипа, который из пределов вратарской замкнул мимо ближннго угла. На 44-й красивая стеночка Фирмино с Салахом завершилась врывом Роберто на правый край и подачей с острого угла на дальнюю штангу в направлении Мане, но тот не смог зацепиться за пас. Уже в компенсированное время Садьо не успел к мячу после прострела с правого фланга – Нойер накрыл сферу почти на линии ворот!

Первая половина второго тайма вновь оказалась нервной, но, в отличие от первого, игра не раскручивалась. Моменты в этой части поединка, исключая выстрел Гнабри, не доходили до логического завершения

ХРОНОЛОГІЯ МАТЧУ 52' Коман накрутил Вейналдума и прострелил на Левандовски в штрафную, но тот под давлением Фабинью не смог пробить по воротам. 54' Атака Ливерпуля завершилась передачей на Робертсона на левый край штрафной. Мяч от ноги Зюле, который летел в подкате, попал в Эндрю и отскочил к Салаху, а тот с острого угла попытался пробить почти пустые ворота. Не получилось - допустил технический брак Мохамед. 59' Гнабри пробил с дальней дистанции - мяч прошел над девяткой! Ух! 62' Александр-Арнольд прорвался по правому краю штрафной, накрутив двух защитников, но завершить эпизод точным пасом на партнёра Трент не смог.

Середина тайма вообще розладилась. Команды не могли обострить ситуацию как следует, а когда дело доходило до чего-то перспективного, то начинались ошибки. Показательным стал проход Салаха на 74-й минуте – Мо в своём стиле сместился с правого края штрафной в её центр, но там неожиданно столкнулся с Вейналдумом. Бавария ответила двумя неточными дальними ударами в исполнении Гнабри и Родригеса, а Ливерпуль провёл несколько угловых с ужасными выстрелами после атаки вторым темпом.

Футболисты Ливерпуля понимали, что ехать на Альянц Арену без голов очень рискованно, так что попытались вырвать победу на последних минутах. Стандарты успеха мерсисайдцам не приносили, но на 85-й минуте произошел самый лучший момент хозяев во втором тайме: Мане замкнул прострел с левого фланга ударом головой в ближний угол – Нойер спас Баварию! После этого мюнхенцы стали играть откровенно на удержание результата, с большим трудом выполнив свою задачу успешно. Финальный свисток зафиксировал сухую ничью.