Ливерпуль встречался с Арсеналом в матче 1/8 Кубка английской лиги. Смотрите видео голов и обзор матча Ливерпуль – Арсенал на Футбол 24.

Ливерпуль владел тотальным преимуществом над соперником на протяжении всей встречи, но голкипер "канониров" Бернд Лено виртуозной игрой не позволил хозяевам забить в течение основного времени.

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Безголевая ничья позволила соперникам определить сильнейшего в серии послематчевых пенальти. Опять героем перестрелки стал Лено, который двумя сейвами вывел Арсенал в четвертьфинал Кубка английской лиги.

Стоит отметить, что эти же соперники встречались в прошлом сезоне также на стадии 1/8 финала Кубка лиги, основное время завершилось с хоккейным счетом 5:5, а в серии пенальти победил Ливерпуль.

Арсенал благодаря куражу Лено одолел Ливерпуль в серии послематчевых пенальти и пробился в четвертьфинал Кубка лиги