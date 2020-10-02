Ліверпуль зустрічався з Арсеналом у матчі 1/8 Кубка англійської ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу Ліверпуль – Арсенал на Футбол 24.

Ліверпуль володів тотальною перевагою над суперником протягом усієї зустрічі, але голкіпер "канонірів" Бернд Лєно віртуозною грою не дозволив господарям забити протягом основного часу.

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Безгольова нічия дозволила суперникам визначити сильнішого у серії післяматчевих пенальті. Знову героєм перестрілки став Лєно, який двома сейвами вивів Арсенал у чвертьфінал Кубка англійської ліги.

Варто відзначити, що ці ж суперники зустрічались минулого сезону також на стадії 1/8 фіналу Кубка ліги, основний час завершився з хокейним рахунком 5:5, а в серії пенальті переміг Ліверпуль.

Арсенал завдяки куражу Лєно здолав Ліверпуль у серії післяматчевих пенальті та пробився у чвертьфінал Кубка ліги