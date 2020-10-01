Ливерпуль в ближайшие дни может оформить несколько трансферов на выход.

Близки к уходу из клуба хавбеки Харри Уилсон и Марко Груич, а также форвард Раян Брюстер, сообщает Goal.

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Юрген Клопп не может гарантировать молодым исполнителям игровую практику, поэтому им посоветовали искать менее статусные команды. На Брюстера претендует Шеффилд Юнайтед, а Бернли якобы готов заплатить за Уилсона 12 млн фунтов. Груич после аренды в Герте может остаться в Бундеслиге – его трансфер на полноценной основе рассматривает Боруссия М.

В сумме Ливерпуль рассчитывает получить за трио 50 млн фунтов, которые покроют значительную часть расходов "красных" в межсезонье.

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