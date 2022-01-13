Ливерпуль в рамках полуфинала Кубка Лиги принимает "Арсенал". Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Первый полуфинал Кубка английской лиги между Ливерпулем и Арсеналом начнётся в 21:45 по киевскому времени. Телетрансляция поединка пройдёт на "Setanta+", текстовая онлайн-трансляция доступна на "Футбол 24".

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Ответный матч будет проведён через неделю на "Эмирейтс Стедиум". Победителя этой пары в финале ждёт Челси.

Стартовые составы

Ливерпуль:

Арсенал:

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