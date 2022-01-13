Ліверпуль в рамках півфіналу Кубка ліги приймає Арсенал. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".

Перший півфінал Кубка англійської ліги між Ліверпулем та Арсеналом розпочнеться о 21:45 за київським часом. Телетрансляція поєдинку пройде на "Setanta+", текстова онлайн-трансляція доступна на "Футбол 24".

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Матч-відповідь буде проведений через тиждень на "Емірейтс Стедіум". На переможця цієї пари у фіналі чекає Челсі.

Стартові склади

Ліверпуль:

Арсенал:

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