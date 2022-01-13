Ліверпуль – Арсенал: стартові склади та онлайн-трансляція півфіналу Кубка ліги
20:45 - Читать на русском
Ліверпуль в рамках півфіналу Кубка ліги приймає Арсенал. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
Перший півфінал Кубка англійської ліги між Ліверпулем та Арсеналом розпочнеться о 21:45 за київським часом. Телетрансляція поєдинку пройде на "Setanta+", текстова онлайн-трансляція доступна на "Футбол 24".
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Матч-відповідь буде проведений через тиждень на "Емірейтс Стедіум". На переможця цієї пари у фіналі чекає Челсі.
Стартові склади
Ліверпуль:
Арсенал:
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