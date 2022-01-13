У бразильского полузащитника Артура есть шанс продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Лондонский Арсенал близок к тому, чтобы закрыть переход 25-летнего полузащитника на правах аренды, сообщает Николо Скира.

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По информации источника, "канониры" уже согласовали с Артуром детали личного контракта. Арсенал готов взять на себя зарплату футболиста на срок аренды в полном объеме. Ювентус не прочь отпустить бразильца, но пока ищет ему замену.

Напомним, Артур перебрался в Турин летом 2020 года. По условиям соглашения с Барселоной, в котором также фигурировал Миралем Пьянич, Ювентусу этот трансфер обошелся в 76 млн евро. Однако бразилец так и не стал важным игроком для "Старой синьоры".

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